NIOS DElEd 2020 अंतिम सप्लिमेंट्री परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में यहां से करें डाउनलोड

NIOS DElEd Last Supplementary Exam 2020 Admit Card: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D El Ed) की सप्लिमेंट्री परीक्षा कोर्स 501-510 के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट dled.nios.ac.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। NIOS DELEd पाठ्यक्रम 501-510 के लिए सप्लिमेंट्री परीक्षा 04 जनवरी से 18 जनवरी 2020 तक आयोजित की जाएंगी। जिन उम्‍मीदवारों ने अभी सप्लिमेंट्री परीक्षा के लिए फीस नहीं जमा की है, उनके लिए फीस जमा करने का लिंक 20 दिसंबर तक के लिए एक्टिव कर दिया है।

NIOS DElEd Last Supplementary Exam 2020 Admit Card: डाउनलोड करने के स्‍टेप्‍स

स्‍टेप 1: सबसे पहले NIOS DElEd की आधिकारिक वेबसाइट dled.nios.ac.in पर जाएँ।

स्‍टेप 2: ‘Last Supplementary Exam for course 501-510’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्‍टेप 3: अगले पेज पर, अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

स्‍टेप 4: “सबमिट” पर क्लिक करें और अपना NIOS DElEd सप्लिमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

उम्मीदवारों को NIOS द्वारा जारी पहचान पत्र और हॉल टिकट/ इंटिमेशन कार्ड का प्रिंट आउट लेकर ही परीक्षा में उपस्थित होना होगा। इनके बगैर उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान पत्र और हॉल टिकट के अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया एक वैध फोटो आईडी प्रूफ रखना होगा।

