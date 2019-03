NIA में नौकरी, सैलरी 1.12 लाख रुपए महीने तक

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट nia.gov.in के माध्यम से निरीक्षक और उप-निरीक्षक (एसआई) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 62 पदों को भरा जाना है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवारों को वेबसाइट पर दिए गए आधिकारिक पते पर अपने दो बार साइन किए हुए सीवी को भेजना है। आवेदन 23 अप्रैल, 2019 से पहले एनआईए कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आवेदन एसपी (एडीएम), एनआईए मुख्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 पर भेजना है।

उम्मीदवारों के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अपराध या खुफिया कार्य या ऑपरेशन या आईटी मामलों की जांच या आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण आदि का दो साल का अनुभव होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nia.gov.in पर जाएं। इसके बाद थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आएं। यहां ‘recruitment and training’ दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद ‘recruitment’ पर क्लिक करें। इसके बाद ‘recruitment notice’ पर क्लिक करें। इसके बाद वहां दिए गए ‘Inviting nomination for the post of Sub Inspectors in the NIA on deputation basis’ पर क्लिक करें। सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। साथ ही फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें।

ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए

सीवी

एनआईए के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र

2013-14 से 2017-18 तक एपीएआर डॉसियर की सत्यापित प्रतियां

सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र और इंटीग्रिटी प्रमाण पत्र

पिछले 10 सालों के दौरान लगाए गए प्रमुख / मामूली दंड का विवरण

निरीक्षक के पद पर सैलरी 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच अतिरिक्त ग्रेड वेतन 4,600 रुपये के बीच मिलेगा। वेतन के साथ मूल वेतन, डीए, एचआरए, टीआरटी आदि के 20 प्रतिशत के रूप में विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। सब-इंस्पेक्टर के पद पर अतिरिक्त भत्ते के साथ सैलरी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये महीने के बीच मिलेगी।

