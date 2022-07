NHM UP Staff Nurse Result 2022: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) उत्तर प्रदेश ने स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने NHM UP Staff Nurse Exam 2022 में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

NHM UP Staff Nurse Exam 2022: दिसंबर में हुई थी परीक्षा

नेशनल हेल्थ मिशन में स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 30% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्लूडी उम्मीदवारों को 24% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 20500 रुपए महीने का अधिकतम वेतन दिया जाएगा।

How to check NHM UP Staff Nurse Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर ‘Declaration of Result for 2400+ contractual vacancies of Staff Nurse under NHM, UP’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

NHM UP Staff Nurse Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2445 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सामान्य वर्ग के लिए 981 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 663 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 515 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 45 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 241 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 20 अक्टूबर 2021 से 9 नवंबर 2021 तक आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।