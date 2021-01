NHM UP Admit Card 2020-21: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टाफ नर्स, एएनएम और अन्य विभिन्न रिक्तियों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने NHM UP Recruitment 2021 के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड sams.co.in पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

NHM UP admit card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sams.co.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए लिंक E-Admit Card for the Written Test पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार के सामने अब एक नया पेज खुलेगा जहां पर अपनी एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 4: मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें

स्टेप 4: NHM UP Hall Ticket अब उम्मीदवार के सामने होगा। आगे की प्रक्रिया के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।

ये पद हैं रिक्त: एएनएम के 347 पद, स्टाफ नर्स (KMC)के 108 पद, स्टाफ नर्स (NRC)के 4 पद, स्टाफ नर्स (SNCU) के 8 पद, लैबोरेटरी टेक्नीशियन (HWC)के 810, स्टाफ नर्स (DHS) के 1084 पैरामेडिकल वर्कर के 51 पद सहित कई पद रिक्त हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत स्टाफ नर्स, एएनएम, एकाउंटेंट, कम्युनिटी नर्स, पैरामेडिकल वर्कर, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, साइट्रिक नर्स, डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर सहित कई प्रकार के पदों को भरा जाना है।

