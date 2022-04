NHM Haryana CHO Admit Card 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा ने मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स-कम-कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पदों के लिए भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nhmharyana.gov.in पर जारी परीक्षा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स-कम-कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के कुल 787 पदों रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी।

बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 20 मार्च 2022 तक चली थी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री मांगी गई थी। आवेदक की अधिकतम उम्र 42 वर्ष निर्धारित की गई थी।

NHM Haryana CHO Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nhmharyana.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Regarding Corona Virus: Reporting Format, Guidelines, Updates and Self Reporting Form for all Travellers.Download Admit Card against the Advt. No. 1/2021-22(HWC-CP)/672 Dated 20.03.2022 regarding 787 Posts of Mid-Level- Health Providers-cum-Community Health Officers (MLHPs-cum-CHOs) on Contract basis under National Health Mission, Haryana के लिंक पर क्लिक करें।

3.अब Click Here to Download Admit Card के लिंक पर क्लिक करें।

4.आवेदन संख्या, जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब उसे डाउनलोड करें।