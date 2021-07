NEET PG 2021: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने NEET PG 2021 की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। उनके ट्वीट के अनुसार, ” हमने 11 सितंबर 2021 को NEET PG परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है।”

बता दें कि NEET PG Exam पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार MD/MS/PG Diploma कोर्स में एडमिशन के लिए योग्य माने जाएंगे। इससे पहले यह परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित की जानी थी। फिर देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 12 जुलाई को NEET UG 2021 की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 जुलाई को शाम 5 बजे से शुरू कर दी गई है। छात्र एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के साथ शहरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा 155 शहरों की जगह 198 शहरों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि पिछले साल 3862 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी।

We have decided to conduct #NEET Postgraduate exam on 11th September, 2021.

My best wishes to young medical aspirants!

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 13, 2021