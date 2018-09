देश सेवा का सुनहरा अवसर! भारतीय नौसेना में वैकेंसी, जानिए पूरा ब्यौरा

भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्तियां एक्जिक्यूटिव और आईटी ब्रांच में होनी हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2018 है। कुल 37 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें Logistics के 20 पद, IT के 15 और Law के 1 पद शामिल है। पदों के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होंगे। पदों पर उम्मीदवारों का चयन SSB इंटरव्यू के तहत होगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने के लिए अनिवार्य योग्यताओं के बारे में। Logistics पद के लिए उम्मीदवार का

BE/ B.Tech या फर्स्ट क्लास MBA या फर्स्ट क्लास B.Sc / B.Com / B.Sc (IT) के साथ फर्स्ट क्लास PG Diploma in Finance / Logistics / Supply Chain 60% Management / Material Management या MCA / M.Sc (IT) के साथ फर्स्ट क्लास B.Architecture डिग्री धारक होना अनिवार्य है। IT पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का BE/B.Tech (Computer Science / Computer Engg/ IT) या M.Sc (Computer / IT) या B.Sc (IT) या M.Tech (Computer Science) या BCA / MCA धारक होना अनिवार्य है। वहीं Law पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास लॉ डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा की बात करें तो IT और Logistics के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1994 से 1 जनवरी 2000 के बीच है। वहीं लॉ के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 1997 के बीच है। आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप 15 सितंबर से www.joinindiannavy.gov.in पर कर सकते हैं।

