भारतीय नौसेना भर्ती: देश सेवा का सुनहरा अवसर! 10वीं-12वीं पास जल्दी करें आवेदन

भारतीय नौसेना में देश सेवा करने का सुनहरा अवसर आ गया है। नौसेना ने बड़े पैमाने पर सेलर पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2018 है। भर्तियां Sailors for Artificer Apprentice (AA) और Sailors for Matric Recruit (MR) पदों पर होनी है। Sailors for Artificer Apprentice (AA) के 500 और Sailors for Matric Recruit (MR) के 400 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में।

Sailors for Matric Recruit (MR)- इसके कुल 400 पदों पर भर्ती होनी है। प्रतिमाह वेतन 21,700 – 69,100 रुपये है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम मेट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन सिर्फ वे उम्मीदवार कर सकते हैं जिनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 1998 से 30 सितंबर 2002 के बीच है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट भी पास करने होंगे। उम्मीदवार का कद न्यूनतम 157cm होना जरूरी है। वहीं Physical Fitness Test (PFT) पास करने के लिए 1.6km की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी और 20 स्वॉट्स और 10 पुशअप्स लगाने होंगे।

Sailors for Artificer Apprentice (AA)- इसके 500 पदों पर भर्ती होगी। प्रतिमाह वेतन 21,700 – 69,100 रुपये होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें गणित, फिजिक्स के साथ केमेस्ट्री / बायोलॉजी/ कम्प्यूटर साइंस हो। आयु सीमा की बात करें तो सिर्फ वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी जन्मतिथि 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2002 के बीच है। इन पदों के लिए भी वैसा ही ऊपर (Sailors for Matric Recruit) बताया गया फिजिकल टेस्ट पास करना होगा।

अपनी योग्यता के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी पद के उम्मीदवारों को 205 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा जबकि SC/ST उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप www.joinindiannavy.gov.in पर कर सकते हैं।

