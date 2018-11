ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका! जल्दी करें आवेदन

National Highways Authority of India, NHAI Recruitment 2018: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले www.nhai.gov.in पर विजिट करें।

NHAI Recruitment 2018: National Highways Authority of India (NHAI) ने ग्रेजुएट्स के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है। NHAI फाइनैंस विभाग के लिए Young Professional की नियुक्ति करेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। NHAI के Young Professional (Finance) पद के लिए आवेदन आप ऑनलाइन www.nhai.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कॉमर्स/अकाउंट्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा ICAI/ICWAI/MBA(Finance) डिग्री होल्डर्स भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है। अधिकतम 32 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना होगा। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले www.nhai.gov.in पर विजिट करें। अब वेबसाइट के होम पेज से वैकेंसी सेक्शन में जाएं। अब यहां से “Detail advertisement for the post of Young Professional” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल्स भरें। डिटेल्स सबमिट होते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। NHAI Young Professional (Finance) के कुल 70 पदों पर भर्ती होनी है। भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। वेतनमान 6 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। अधिक जानकारी के लिए आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी www.nhai.gov.in पर देख सकते हैं।

