नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने ऑफिस अटेंडेंट के पद के लिए प्रीलिम्स परीक्षा और मेन्स परीक्षा के लिए स्कोर कार्ड और कट-ऑफ मार्क्स अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवार NABARD की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org से NABARD Office Attendant Score Card डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट प्रीलिम्स कट-ऑफ, नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट मेन्स कट-ऑफ और स्कोर कार्ड नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

NABARD ने 04 फरवरी 2020 को प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी और परिणाम 27 फरवरी 2020 को घोषित किया गया था जबकि RBI Office Attendant परीक्षा 14 मार्च 2020 को आयोजित की गई थी और मुख्य परिणाम 25 जुलाई 2020 को घोषित कर दिया गया था।

How to Download NABARD Office Attendant Score Card and Cut-Off

1. सबसे पहले उम्मीदवार NABARD की आधिकारिक वेबसाइट – nabard.org पर जाएं।

2. फिर होमपेज के ‘Career’ सेक्शन पर क्लिक करें।

3.यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहाँ आपको ‘CLICK HERE TO CONTINUE’ पर क्लिक करना होगा।

4..एक नया पेज खुल जाएगा, यहां ‘Main Cut off table’ and ‘Main score card Link’ OR ‘Prelim Cut off table’ and ‘Preliminary score card Link’ पर क्लिक करें।

5. फिर प्रिंट आउट निकाल लें।