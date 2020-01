Nabard Office Attendant Preliminary Exam Admit Card 2020: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने ऑफिस अटेंडेंट की प्रीलिमनरी भर्ती परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों इन इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट- nabard.org पर जाकर अपना ई-एडमिट कार्ड 04 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर कुल 73 रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने के लिए 25 दिसंबर 2019 को आवेदन मांगे गए थे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान करने के लिए 12 जनवरी 2020 तक समय था। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अब आवेदकों को प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उपस्थित होना होगा। प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी 2020 को आयोजित किया जा सकता है।

जानिए किस राज्य कुल रिक्त पदों की संख्या: आंध्र प्रदेश 01,अरुणाचल प्रदेश 01, छत्तीसगढ़ 03, गोवा 01, गुजरात 03, हरियाणा 05, हिमाचल प्रदेश 01, जम्मू और कश्मीर 01, कर्नाटक 03, कर्नाटक (पक्षी मंगलुरु) 02, केरल 03, महाराष्ट्र 23, मेघालय 01, मिजोरम 01, नगालैंड 02, नई दिल्ली 03, ओडिशा 02, राजस्थान 04, तेलंगाना 02, उत्तर प्रदेश 08, उत्तराखंड 02 और त्रिपुरा में 01 सीट हैं।

ऑफिस अटेंडेंट की प्रीलिमनरी भर्ती परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें

चरण 1: नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर विजिट करें।

चरण 2: होमपेज पर आपको ‘LINK FOR DOWNLOADING PRELIMINARY EXAMINATION CALL LETTER AND HANDOUTS FOR OFFICE ATTENDANT’ का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद, नया पेज खुल जाएगा जहां ‘Download Call Letter – Office Attendant’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: इस पेज पर मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्च कोड दर्ज करें।

चरण 5: अब आपके सामने एडमिट कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें।

बता दें कि, नौकरी पाने वालों को 10,940-23,700 पे-स्केल के मुताबिक सैलरी मिलेगी। किसी बोर्ड या मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास इस भर्ती के लिए योग्य हैं। हालांकि, ग्रेजुएट और उच्च योग्यता रखने वाले कैंडिडेट आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

