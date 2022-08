MPPSC Exam 2022 Postponed: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2022 को किया जाना था। MPPSC ने इस संबंध में अपनी को आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर नोटिस भी जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

जारी नोटिस को अनुसार परीक्षा की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुल 13 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अगस्त 2022 से शुरू होकर 25 अगस्त 2022 तक चली थी।भर्ती नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2022 को जारी किया गया था।

इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री मांगी गई थी।वहीं आवेदन की अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। आवेदक के उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी।

इन पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

How to Check MPPSC Assistant Registrar Exam 2022 Postponed: ऐसे चेक करें नोटिस

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए What’s New सेक्शन में जाएं।

-यहां Assistant Registrar Examination 2022 – Information Regarding Postponement of Examination Dated 24/08/2022 के लिंक पर क्लिक करें।

-नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

-अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।