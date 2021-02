MPPEB Sub Engineer Exam 09 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 को 17 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी

MPPEB Sub Engineer Result 2020-21: मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (MPPEB) (MP Vyapam) ने सब इंजीनियर (ग्रुप 3) के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी किया है। उम्मीदवार एमपीपीईबी आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

MPPEB Sub Engineer Result 2021: ऐसे देखें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (MPPEB) की ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर दी गई लिंक Result – Group-03 (Sub Engineer) Recruitment Test – 2020 पर क्लिक करें।

स्टेप 3: क्लिक करते ही एक नई विंडो खुल जाएगी, जहां आपको अपना एप्लिकेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी

स्टेप 4: साथ ही दिए गए प्रश्न का उत्तर दें और ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: MP Vyapam Sub Engineer Result 2021 डाउनलोड करें।

MPPEB Sub Engineer Exam को 09 दिसंबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 को 17 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की गई थी, जो कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। इस एग्जाम के लिए आयोग ने आंसर की 14 दिसंबर 2020 को अपलोड की गई थी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (MP Vyapam) ने 28 सितंबर 2020 से 12 अक्टूबर 2020 तक समूह 3 में 53 रिक्त पदों सब इंजीनियर / ड्राफ्ट्समैन को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।