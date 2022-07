MP High Court Stenographer Answer Key 2022: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in के जरिए आंसर-की को चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 16 जुलाई 2022 को किया गया था।

स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया गया था। जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी आफलाइन और आधिकारिक मेल आईडी के जरिए आंसर-की जारी होने के 7 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। बता दें कि प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

MP High Court Stenographer Answer Key 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए Recruitment/Result सेक्शन पर क्लिक करें।

-यहां 16-07-2022 – Proposed Model Answers along-with question paper and notification regarding online exam to the post of Stenographer (High Court) year-2021 held on 16.07.2022 and format of objection के लिंक पर क्लिक करें।

-आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

-अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें।