Ministry of IT recruitment 2020: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology, आईटी) के तहत सोसायटी ऑफ एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER) ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और पात्र वैज्ञानिक बी, सी के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यहां वैज्ञानिक बी, सी के कुल पदों के लिए आवेदन करने के लिए कुल 30 रिक्त पद हैं। उम्मीदवार वेबसाइट- sameer.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2020 को बंद कर दी जाएगी।

साइंटिस्ट सी (MRF) पद के लिए शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री (बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी) या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी (ME या M.Tech) इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव के क्षेत्र में होना चाहिए। वैज्ञानिक संस्थानों, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों में या दोनों में आरएफ / माइक्रोवेव सिस्टम, मिलिमीटर वेव, संचार, एंटीना के क्षेत्र में डिजाइन और विकास में न्यूनतम 4 साल का पद योग्यता अनुभव भी जरूरी है।

साइंटिस्ट-बी (MRF) के लिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री (बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी) या दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री (एमई या एम.टेक) होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के बारे में जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें।

आईटी मंत्रालय भर्ती 2020: रिक्ति विवरण

वैज्ञानिक सी: 2

वैज्ञानिक बी: 28

आयु सीमा: वैज्ञानिक बी के पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट सी के पद के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा के विवरण के लिए, कृपया आधिकारिक अधिसूचना देखें।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और GATE पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (EC) के लिए पैटर्न पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत सामान्य / ईडब्ल्यूएस के लिए 50 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत, एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत होगा।

वेतनमान: उम्मीदवारों को वैज्ञानिक सी के पद के लिए 67,700-2,08,700 रुपये और वैज्ञानिक बी के पद के लिए 56,100-1,77,500 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा।

SAMEER क्या है और आवेदन कैसे करें: SAMEER, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान और विकास संगठन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में इसके केंद्र हैं। उम्मीदवार वेबसाइट- sameer.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2020 को बंद कर दी जाएगी।

