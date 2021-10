MH Post Result India 2021: पोस्टमैन सहित अन्य पदों के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से कर पाएंगे चेक

MH Post Result 2021: यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को पेपर 2 और पेपर 3 के लिए उपस्थित होना होगा।

MH Post Result 2021: महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस ने पोस्टमैन और मेल गार्ड पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वह अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से Maharashtra Post Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस द्वारा एमटीएस पदों पर भर्ती के लिए पहला पेपर 5 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। जबकि, पोस्टमैन और मेल गार्ड पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 15 जनवरी से 29 जनवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। बता दें कि उम्मीदवारों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के आधार पर अंक दिए गए हैं।

पहले चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को पेपर 2 और पेपर 3 के लिए उपस्थित होना होगा। पेपर 2 एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, जो कि केवल क्वालीफाइंग नेचर का है। इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव भाग के लिए पेन पेपर टेस्ट आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं की तारीख तय समय में सूचित कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download MH Post Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://dopmah20.onlineapplicationform.org/MHPOST/ पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘List of shortlisted candidates in Paper-I for appearing in Paper-ll and Paper-lll Examinations for the posts of Postman (PM) /Mail Guard (MG) (in Roll Number order)’ या ‘List of shortlisted candidates in Paper-I for appearing in Paper-ll and Paper-lll Examinations for the posts of Multi Tasking Staff(MTS) (in Roll Number order) के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब आप MH Post Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भर्ती के तहत विभिन्न जिलों में कुल 1371 पदों पर पर भर्ती की जाएगी। ‌जिसमें, पोस्टमैन के 1029 पद, मल्टी टास्किंग स्टाफ के 327 पद और मेल गार्ड के 15 पद शामिल हैं। पोस्टमैन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 21700 रुपए से 69100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। वहीं, मल्टी टास्किंग स्टाफ पद के लिए उम्मीदवारों को 18000 रुपए से 56900 रुपए महीने का वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।