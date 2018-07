Madhya Pradesh Professional Examination Board ने कई पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं-12वीं पास से लेकर आईटीआई और ग्रेजुएट्स तक के लिए नौकरी हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है। 548 Sub Engineer, Draftsman और अन्य पदों पर भर्ती होनी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2018 है। ऑनलाइन आवेदन आप www.peb.mp.gov.in पर कर सकते हैं। Assistant Draftsman, Surveyor, Sub Engineer (E/M), Sub Engineer (Civil), Diploma in Civil Engineering, Draftsman, Sub Engineer (Electrical), Diploma in Electrical Engineering, Chief Draftsman, Sub Engineer, Contraction Assistant, Civil Engineering, Tracer, Sub Engineer (IT) और अन्य पदों पर भर्ती होनी है।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन पदों के लिए आईटीआई, इंजीनियर पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री और अन्य पदों के लिए न्यू 12वीं पास होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी आप www.peb.mp.gov.in से हासिल कर सकते हैं। सभी पदों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं मध्य प्रदेश से बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए आपको एप्लिकेशन फीस भी भरनी होगी। इसके लिए आपको सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 570 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं OBC/ SC/ ST उम्मीदवारों को 320 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा।

आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या MP Online KIOSK Fee Mode से भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 10 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 1 और 2 सितंबर 2018 को होगी। अधिक जानकारी आप www.peb.mp.gov.in से हासिल कर सकते हैं।

