Madhya Pradesh NHM CHO Result 2020: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission या NHM), मध्य प्रदेश (MP) ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (Community Health Officers या CHO) भर्ती 2020 के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा (OWT) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा के आधार पर कुल 2427 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी थी वे अब विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.sams.co.in, www.mponline.gov.in या www.nhmmp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। विभाग ने ऑनलाइन एग्जाम में प्राप्त नंबरों के साथ NHM MP CHO Merit Rank 2020 भी जारी की है। उम्मीदवारों का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती अभियान के जरिए कुल 3800 रिक्तियां भरी जाएंगी। जिसके लिए 06 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 5335 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें कुल 2427 उम्मीदवारों का चयन किया गया है कुल 468 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और अन्य उम्मीदवारों को नॉट सिलेक्टिड घोषित किया गया है।

How to Download MP NHM CHO Recruitment 2020 Result: ये है तरीका

चरण 1: रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां शो हो रहे वैकेंसी पर क्लिक करें।

चरण 4: नया पेज खुलेगा, यहां ‘NHM-CHO Online Entrance Exam Result’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 5: रिडिक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां ‘Requirements of 3800 Community Health Officers (CHOs) under National Health Mission, MP, Department of Public Health and Family Welfare’ लिंक दिखाई देगा।

चरण 6: नीचे की ओर ‘Result CHO-NHMMP’ पर क्लिक करें।

चरण 7: स्क्रीन पीडीएफ रिजल्ट खुल जाएगा।

बता दें कि, पीडीएफ रिजल्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, कैटेगरी, 100 में से प्राप्त कुल अंक, मेरिक रैंक और रिजल्ट रिमार्क दिया गया है। इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट कॉपी अपने पास रख लें।

