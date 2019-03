LIC में हैं बंपर जॉब्स! अधिकतम सैलरी 62,315 रुपये, जानिए पूरा ब्यौरा

Life Insurance Corporation ने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने में देर न लगाएं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। LIC में Assistant Administrative Officer (AAO) के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। कुल 590 पदों पर भर्ती होनी है। सैलरी 32795 – 62315 रुपये है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें Generalist (350 पद), IT (150 पद), CA (50 पद), Actuarial (30 पद) और Rajbhasha (40 पद) हैं। Generalist पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं IT पद के लिए कम्प्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA या MSC क्वॉलिफाईड उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। CA के लिए बैचलर्स डिग्री और ICAI फाइनल एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है।

Actuarial के लिए बैचलर्स डिग्री और CT1 और CT5 plus 4 पेपर्स में अनिवार्य रूप से पास होना जरूरी है। Rajbhasha के लिए हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा भी 21 से 30 साल निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST/PH उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भरना होगा। आवेदन करने की आखरी तारीख 22 मार्च है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप www.licindia.in पर विजिट कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रीलिमिनरी परीक्षा 4 और 5 मई 2019 को और मेन परीक्षा 28 जून को होगी। दोनों परीक्षा क्वॉलिफाई करने वालों का इंटरव्यू होगा। आवेदन करने और भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए विजिट करें www.licindia.in पर।

