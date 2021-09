LIC Result 2021: एलआईसी ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

LIC Result 2021: भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी एएओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2021 घोषित कर दिया गया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28 अगस्त, 2021 को आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों ने सहायक इंजीनियर, एए और एएओ पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया है, वह आधिकारिक वेब साइटlicindia.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। सभी योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एलआईसी कुछ समय में मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और डिटेल्स की घोषणा करेगा।

मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने या एलआईसी एएओ परिणाम 2021 चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। परीक्षा देश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन आयोजित की गई थी। एलआईसी एएओ रिजल्ट 2021 चेक करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स से गुजरना होगा।

How to download merit lists of LIC AAO Result 2021

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेब साइट licindia.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको सबसे नीचे कई लिंक मिलेंगे उनमें से आपको ‘Career’ पर क्लिक करना है।

उसके बाद नया पेज खुल जाएगा यहां आपको Recruitment of Asst Engineers/ AA/ AAO (Specialist)- 2020 का लिंक मिलेगा उसपर क्लि करें।

उस पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको RESULT OF PRELIMINARY EXAMINATION HELD ON 28.08.2021 FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEERS/AA/AAO (Specialist) का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद अब रिजल्ट आपके सामने कई पीडीएफ फाइल के लिंक आ जाएंगे। अब आपको जिसका रिजल्ट देखना है उसपर क्लिक कर दें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://licindia.in/Bottom-Links/Careers/RESULT-OF-PRELIMINARY-EXAMINATION-HELD-ON-28-08-20 है।

प्रीलिम्स के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किए गए थे। इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि एलआईसी मुख्य परीक्षा से कम से कम 10 दिन पहले कैंडिडेट्स को सूचित करेगा। एलआईसी एएओ कट ऑफ 2021 जल्द ही निगम द्वारा जारी किया जाएगा। कैंडिडे्टस का फाइनल सलेक्शन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग प्रकृति की है। कुछ समय के लिए, उम्मीदवारों को अपने प्रारंभिक एलआईसी एएओ रिजल्ट 2021 चेक करने चाहिए।

