यहां होनी है 400 से ज्यादा पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर नियुक्ति, जानें डिटेल्स और करें आवेदन

कर्नाटक पुलिस ने बड़े पैमाने पर कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 419 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। चयनित उम्मीदवारों का पे-स्केल 11600-21000 रुपये होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2018 है। पुलिस की नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यह मौका अपने हाथ से न जाने दें। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- State Board, SSLC धारक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आयु सीमा भी निर्धारित है। 21 से 25 वर्ष की उम्र के लोग ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष और ST, CAT-01,2A,2B,3A & 3B श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है।

उम्मीदवारों का चयन लखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए आपको एप्लिकेशन फीस भी जमा करानी होगी। जनरल श्रेणी और OBC (2A,2B,3A,3B) श्रेणी के उम्मीदवारों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा। वहीं SC, ST, CAT-01 श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये होगा। एप्लिकेशन फीस आपको बैंक चालान के जरिए भरनी होगी। ऑनलाइन आवेदन आपको www.ksp.gov.in पर लॉगइन कर करना होगा।

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले वेबसाइट www.ksp.gov.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध ‘करेंट रिक्रूटमेंट’ टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेब-पेज खुलेगा। यहां आपको ‘Police Recruitment 2018’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब नए वेब-पोर्टल पर ‘APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP)(MEN) & PC-IRB (MEN)-2018’ के लिंक पर क्लिक करें। सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और फिर आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। ध्यान रहे आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.03.2018 और एप्लिकेशन फीस भरने की अंतिम तिथि 21.03.2018 है।

