8वीं पास-ग्रैजुएट्स को यहां मिल रहा है पुलिस में नौकरी का सुनहरा अवसर!

कोलकाता पुलिस ने नई भर्तियों का एलान किया है। पुलिस विभाग सिविक वॉलन्टियर पदों पर भर्ती करेगा। 8वीं पास से लेकर ग्रैजुएट्स तक के लिए नौकरी हासिल करने का यह सुनहरा अवसर है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2018 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 75 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आठवीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। 20 से 60 साल की उम्र के लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन कोलकाता होगी। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के जरिए होगा। एप्लिकेशन प्रॉसेस फ्री है। आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं भरना होगा।

आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लिकेशन फॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संबंधित डिविजन/ यूनिट ऑफिस पर जमा करानी होगी। अपना एप्लिकेशन फॉर्म आपको दफ्तर के ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। एप्लिकेशन फॉर्म के लिफाफे पर “APPLICATION FOR THE POST OF CIVIC VOLUNTEER” लिखना न भूलें। बता दें कोई भी एप्लिकेशन फॉर्म डाक के जरिए नहीं लिया जाएगा। फॉर्म आपको स्वयं ड्रॉप बॉक्स में जमा कराना होगा। ध्यान रहे 13.03.2018 से पहले आपको फॉर्म जमा कराना होगा। वहीं, फॉर्म के साथ आप इस दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं: ID और ऐड्रेस प्रूफ के लिए PAN कार्ड/ पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी / आधार कार्ड आदि। आयु प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। इसके अलावा फॉर्म पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाना न भूलें।

एप्लिकेशन फॉर्म आप कोलकाता पुलिस विभाग की वेबसाइट https://kolkatapolice.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कोलकाता पुलिस ने जनवरी 2018 में भी सिविक वॉलन्टियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। बड़े पैमाने पर लगभग 700 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था।

