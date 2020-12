जॉब इंटरव्यू में क्या न करें? यहां जानिए कैसे हो सकते हैं सवाल और उनके जवाब

जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछे गए कुछ ट्रिक सवाल मजाकिया होते हैं, कुछ शब्दों के जाल में फंसाने वाले होते हैं और कुछ में चीजों को अलग तरह से देखना शामिल होता है। यहां आप हमारे सभी ट्रिक सवालों के जवाब देने में अपना हाथ आजमा सकते हैं और उन्हें दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज हम आपकों जॉब इंटरव्यू के कुछ जरूरी टिप्स भी बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखने से आपकी परफॉर्मेंस और इंपैक्ट पहले से काफी बेहतर हो सकता है।

सवाल: धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है?

जवाब: अल्ट्रावायलेट किरण स्कीन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है।

सवाल: उम्मीदवार के लिए एक कप कॉफी मंगाया गया और कॉफी उम्मीदवार के सामने रख दी गयी। फिर उम्मीदवार से पूछा गया, What is before you?

जवाब: T comes before U . वर्णमाला ‘टी’ ‘यू’ से पहले आता है और इसलिए T comes before U.

सवाल : अगर आपके एक हाथ में तीन सेब और चार नारंगी हैं और दूसरे हाथ में चार सेब और तीन नारंगी हैं, तो आपके पास क्या है?

जवाब: बहुत बड़े हाथ।

सवाल: ‘फादर ऑफ ज्यॉमेट्री’ किसे माना जाता है.

जवाब: यूक्लिड

सवाल: ऐसी कौन सी चीज है, जो कि एक ही वक़्त में आप किसी को दे भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं?

जवाब: जुबान

सवाल: इंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है?

जवाब: इंसेक्टस

इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा काम आने वाले सुझाव-

– इंटरव्यू से एक दिन पहले तनाव न करें।

– बेहतर है कि आराम करें और शांत रहें।

– अपना रास्ता निकालने का प्रयास न करें।

– जॉब इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश न करें।

– यह इस बारे में अधिक है कि आप किसी भी प्रश्न से कैसे समझते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है।

– पैनल के सदस्यों के साथ बहस न करें।

