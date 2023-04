Kendriya Hindi Sansthan Recruitment: केंद्रीय हिंदी संस्थान में नौकरी का सुनहरा मौका, एक लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रिय हिंदी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.khsindia.org पर जा सकते हैं।

केएचएस के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

हिंदी भाषा की डिग्री रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। आपके पास केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। असल में केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती कर रहा है। आपके पास उनकी टीम में शामिल होने और हिंदी भाषा शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान देने का अच्छा मौका है। संस्थान ने कुल 33 वैकेंसी निकाली है। जिनमें असिस्टेंट, क्लर्क और प्रूफ रीडर शामिल हैं। तो अगर आप केन्द्रीय हिंदी संस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो यहां हम आपको सारी जानकारी बता रहे हैं। जिसमें आवेदन कैसे करें और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है…से लेकर पूरी जानकारी शामिल है। इससे आपको इन पदों पर अप्लाई करने में आसानी होगी। केएचएस के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आधिकारिक वेबसाइट khsindia.org पर दिया गया है। केवल नियम और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को केएचएस इंडिया रिक्ति के लिए आवेदन करना चाहिए। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें वरना रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। Also Read BCECEB Recruitment 2023: बिहार में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका आवेदन करने की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 से हो जाएगी वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2023 है। फॉर्म के लिए भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिग के जरिए कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग को भगतान शुल्क और आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगा। आवेदनकर्ता के पास पोस्ट से संबंधित डिग्री और अनुभव होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रिय हिंदी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट http://www.khsindia.org पर जा सकते हैं। ध्यान रहे सभी जरूरी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही नौकरी के लिए अप्लाई करें। देखिए किन पदों पर कितनी वैकेंसी निकली है- अकाउंट ऑफिसर, लेवल 7- 01 पद

लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेवल 6 – 01 पद

एकेडमिक असिस्टेंट, लेवल 5 – 01 पद

ऑडिटर, लेवल 4 – 01 पद

जूनियर स्टोनग्राफर, लेवल 4 – 02 पद

प्रूफ लीडर, लेवल 4 – 01 पद

टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 5 – 01 पद

लोअर डिविजन क्लर्क, लेवल 2 – 22 पद

लाइब्रेरी क्लर्क, लेवल 2 – 03 पद कितनी मिलेगी सैलरी- अकाउंट ऑफिसर, लेवल 7 को रुपये 44900 से 142400

लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेवल 6 को रुपये 35400 से 112400

एकेडमिक असिस्टेंट, लेवल 5 को रुपये 29200 से 92300

ऑडिटर, लेवल 4 को रुपये 25500 से 81100

जूनियर स्टोनग्राफर, लेवल 4 को रुपये 25500 से 81100

प्रूफ लीडर, लेवल 4 को रुपये 25500 से 811100

टेक्निकल असिस्टेंट, लेवल 5 को रुपये 29200 से 92300

लोअर डिविजन क्लर्क, लेवल 2 को रुपये 19900 से 63200

लाइब्रेरी क्लर्क, लेवल 2 को रुपये 19900 से 63200

