बैंक PO का रिजल्ट जारी, ऐसे देखें नौकरी मिली कि नहीं, 65,000 रुपए महीने है सैलरी

कर्नाटक बैंक ने एक प्रोविजनरी ऑफिसर (पीओ) के पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम karnatakabank.com पर देख सकते हैं। परिणाम 20 फरवरी से 28 फरवरी 2019 तक आयोजित किए गए इंटरव्यू के बाद जारी किया गया है। इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को प्रोविजनरी ऑफिसर के पर पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 65,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मार्च, 2019 तक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को पीओ के स्केल- I स्तर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले, 24 जनवरी, 2019 को एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में पास हुए थे उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया था।

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट karnatakabank.com पर जाएं। होम पेज पर स्क्रोल करके सबसे नीचे जाना है। वहां हरे रंग का Alerts लिखा आ रहा होगा। उस पर अलग अलग अलर्ट आ रहे होंगे। उनमें आ रहे RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS (SCALE I) के लिंक पर क्लिक करना है।

इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां सबसे ऊपर आ रहे Interview Results held from 20-02-2019 to 28-02-2019. के सामने लिखे आ रहे Click here पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर कैंडिडेट को अपना इंटरव्यू कॉल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा इसके साथ ही जन्मतिथि भी डालनी होगी।

