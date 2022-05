JVVNL Technical Helper Exam 2022: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की ओर से टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 मई 2022 को किया जाएगा। JVVNL Exam 2022 के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है। वह आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 20 मई 2022 से 26 मई 2022 तक किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय दो घंटे का है। परीक्षा का आयोजन जारी गाइलाइंस के अनुसार ही किया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की जारी किया गया है। परीक्षा 91-9414000611 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

टेक्निकल हेल्पर III के कुल 1512 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक चली थी।

इन पदों के लिए आवेदन की उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदकों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

JVVNL Technical Helper Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए ‘Recruitment for Technical Helper-III’ के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां Download Admit card for recruitment on the post of Technical helper-III के लिंक पर क्लिक करें।

4.रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करें।

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब चेक करें और डाउनलोड करें।