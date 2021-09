JPSC Answer Key 2021: जेपीएससी ने जारी की इस एग्जाम की आंसर की, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवार जेपीएससी आंसर की के साथ अपने संभावित रिजल्ट की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपत्ति हो, तो दर्ज करा सकते हैं।

JPSC Answer Key 2021: झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 की आंसर की जारी कर दी है। जेपीएससी सीसीई परीक्षा 2021 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेब साइटjpsc.gov.in से जेपीएससी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जेपीएससी आंसर की चेक करने का लिंक भी दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से जेपीएससी आसंर की डाउनलोड कर सकते हैं।

जेपीएससी सीसीई परीक्षा 19 सितंबर 2021 को दो शिफ्ट में यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवार जेपीएससी आंसर की के साथ अपने संभावित रिजल्ट की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपत्ति हो, तो दर्ज करा सकते हैं। हालाँकि, जेपीएससी सिविल सेवा परिणाम सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपेक्षित है।

How to Download JPSC Answer Key 2021

जेपीएससी की आंसर की डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेब साइटjpsc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर ‘Press release and Model Answer Key of the Combined Civil Services (P.T.) Examination-2021 (Advt. No.01/2021)’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आंसर की आपके सामने खुल जाएगा।

आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://jpsc.gov.in/data/Press_release_01_21_dated_21_09_21.pdf है।

जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती 2021 में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिला समन्वयक, जेल अधीक्षक, सहायक नगर आयुक्त, झारखंड शिक्षा सेवा II, कनिष्ठ रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, सहायक निदेशक, योजना अधिकारी और प्रोबेशन ऑफिसर के पद के 252 पदों को भरने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 है।

