जब आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे काफी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपके प्रोफेशन से जुड़े सवाल भी होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं हो बहुत ही कॉमन होते हैं और लगभग हर इंटव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए हम आपको ऐसे ही सवाल और उनके जवाबों के बारे में बताते हैं। इससे आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने में आसानी होगी। सबसे पहला सवाल है-

अपने बारे में बताइए। Tell Me About Yourself

यह प्रश्न सरल लगता है, इसलिए बहुत से लोग इसकी तैयारी करने में विफल होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आप अपना पूरा रोजगार (या व्यक्तिगत) इतिहास न दें इसके बजाय, संक्षिप्त में बात कहें, कि आप नौकरी के लिए सही फिट क्यों हैं। इसके लिए अपने करंट रोल, फिर थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बात करें, कि आप वहां कैसे पहुंचे। आखिर में बताएं कि आप क्यों चाहते हैं – और इस भूमिका के लिए एकदम सही होंगे।

आपको इस पॉजिशन के बारे में कैसे पता चला? How Did You Hear About This Position?

यह वास्तव में कंपनी के लिए अपने जुनून को दिखाने का एक सही अवसर है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी दोस्त या पेशेवर संपर्क के माध्यम से इसके बारे में पता चला है, तो उस व्यक्ति को नाम दें, फिर साझा करें कि आप नौकरी के बारे में इतने उत्साहित क्यों थे। यदि आपको इवेंट या लेख के माध्यम से कंपनी की खोज की है, तो साझा करें। यदि सर्च करते हुए आपको इस जॉब के बारे में पता चला है तो बताएं कि कैसे आप इस लिए इतने उत्साहित हैं।

आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? Why Do You Want to Work at This Company?

जेनेरिक उत्तरों से सावधान! यदि आपकी प्रतिक्रिया हर दूसरे उम्मीदवार की तरह होती है, तो आप इस अवसर से चूक सकते हैं। रिसर्च करें और उस चीज को पॉइंट आउट करें जो कंपनी को अलग बनाती है जो वास्तव में आपसे अपील करती है। इस बारे में बात करें कि आपने पहली बार कंपनी के विकास और परिवर्तन को कैसे देखा है। भविष्य के विकास के लिए कंपनी के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें और आप इसमें कैसे योगदान कर सकते हैं। साझा करें कि आपने अब तक कर्मचारियों के साथ अपने इंटरैक्शन से क्या उत्साहित किया है। आप जो भी रूट चुनते हैं, वह विशिष्ट हो, यह सुनिश्चित करें।

आपको यह नौकरी क्यों चाहिए? Why Do You Want This Job?

फिर से, कंपनियां उन लोगों को काम पर रखना चाहती हैं जो नौकरी के लिए उत्साहित हैं, इसलिए आपके पास इस बारे में एक अच्छा जवाब होना चाहिए कि आप नौकरी क्यों चाहते हैं। (और यदि आप नहीं करते हैं? आपको शायद कहीं और आवेदन करना चाहिए।) सबसे पहले, कुछ प्रमुख कारकों की पहचान करें, जो भूमिका को आपके लिए फिट बनाते हैं (उदाहरण के लिए, “मुझे ग्राहक सहायता पसंद है क्योंकि मुझे लगातार लोगों से बात करना और और उन्हें संतुष्टि देना पसंद है, जो किसी की समस्या को हल करने में मदद करता है “), तो साझा करें कि आप कंपनी से प्यार क्यों करते हैं (उदाहरण के लिए,” मैं हमेशा शिक्षा के बारे में उत्साहित रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं।”

हम आपको नौकरी क्यों दें? Why Should We Hire You?

यहां आपका काम एक जवाब तैयार करना है जो तीन चीजों को कवर करता है, कि आप न केवल काम कर सकते हैं, बल्कि शानदार रिजल्ट भी दे सकते हैं, आप टीम और कल्चर के साथ वास्तव में फिट होंगे, और आप किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में बेहतर होंगे।