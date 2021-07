JEE Main 2021: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने JEE Main से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। उनके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अब JEE Main 2021 के चौथे सेशन की परीक्षा 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। साथ ही छात्र अब इस परीक्षा के लिए 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए छात्र नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं।

इसके साथ ही JEE Main 2021 के तीसरे सेशन की तारीख में भी बदलाव कर दिया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार यह परीक्षा अब 20 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई और 27 जुलाई 2021 तक के लिए निर्धारित की गई है। इससे पहले तीसरे सेशन की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई तक के लिए निर्धारित थी। जबकि, चौथे सेशन की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जानी थी। वहीं सभी परीक्षाओं की फाइनल मेरिट लिस्ट 9 अगस्त को घोषित की जानी थी।

बता दें कि JEE Main 2021 का तीसरा सेशन B.E/B.Tech कोर्स के लिए आयोजित किया जाएगा। जबकि, चौथा सेशन B.E/B.Tech और B. Arch/B. Planning के लिए आयोजित किया जाएगा। अभी तक कुल 7.32 लाख छात्र JEE Main 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।

Accordingly, the JEE(Main) 2021 session 4 will now be held on 26th, 27th & 31st August, and on 1st and 2nd September, 2021. A total of 7.32 lakh candidates have already registered for JEE(Main) 2021 session 4.

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 15, 2021