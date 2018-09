ITBP में हेड-कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरा ब्यौरा

Indo-Tibetian Border Police Force (ITBP) ने हेड-कॉन्स्टेबल पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं भर्तियों के बारे में। हेड-कॉन्स्टेबल के कुल 73 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें Head Constable (Education & Stress Counsellor) (पुरुष) के 62 और महिला के 11 पदों पर भर्ती होनी है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 के तहत 25,500 – 81,000 रुपये का वेतन प्रतिमाह मिलेगा। नौकरी के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं।

इन पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन मोड में किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सोमवार (24 सितंबर) से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST/Ex-s और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं भरना होगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने का तरीका।

ऐसे करें आवेदन- सबसे पहले www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं। होम पेज पर आपको एप्लिकेशन लिंक मिलेगा। अगर होम पेज से एप्लिकेशन लिंक नहीं मिल रहा है तो “View All News” सेक्शन में जाएं। यहां से “ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF HEAD CONSTABLE (EDUCATION AND STRESS COUNSELLOR)-2018 IN ITBP” लिंक सिलेक्ट करें। आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें और फिर आवेदन करें।

