Railway Recruitment 2018: रेलवे में 10वीं पास के लिए नौकरी, rrccr.com पर जल्दी करें आवेदन

Indian Railway, RRC Recruitment 2018 Group C, D: सेंट्रल रेलवे ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे की नौकरी करने के इच्छुक लोगों के पास यह सुनहरा अवसर है। भर्तियां अप्रेंटिस पदों पर अप्रेंटिस ऐक्ट 1961 के तहत होनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथ 25 जुलाई 2018 है। उम्मीदवार rrccr.com पर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें इस साल रेलवे एक लाख से ज्यादा Group C, Group D और RPF पदों पर भर्ती करेगा। चलिए जानते हैं अप्रेंटिस पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में। भर्तियां मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर क्लस्टर के लिए होंगी। वहीं जिन पदों पर भर्ती उनमें Carriage and Wagon (Coaching) Wadi Bunder, Welder (Gas & Electric), Carpenter, Painter, Tailor, Kalyan Diesel Shed, Electrician, Machinist, Welder, Mechanic Diesel, Laboratory Assistant (CP), Diesel Shed, Electrician, Fitte जैसे पद शामिल हैं। कुल 2,573 पदों पर भर्ती होगी।

शैक्षणिक योग्यताएं- 10वीं पास और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) धारक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा भी तय की गई है। अधिकतम 24 वर्ष और न्यूनतम 15 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स के 10वीं के मार्क्स पर तैयार की जाएगी। 10वीं के न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स और ITI trade के मार्क्स जोड़े जाएंगे। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

ऐसे करें आवेदन- नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए लॉगइन करें rrccr.com पर। आवेदन करने के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वेबसाइट पर जाएं और ‘Online application for engagement (training) of Act Apprentices in Central Railway (2018-19)’ के लिंक पर क्लिक करें। अपनी Registration ID और Password डालें। अगर रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें।

