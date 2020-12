इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (Express photo by Partha Paul/ Representational)

Indian Railway Rail Wheel Plant Recruitment 2021: रेल व्हील प्लांट, बेला ने ट्रेनी अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल पदों की संख्या 70 है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जनवरी 2021 को या उससे पहले निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या: ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार कुल पदों की संख्या 70 है। इन पदों में से B.E (मैकेनिकल) के 04 पद, B.E (इलेक्ट्रिकल) के 03 पद, B.E (इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन / कंप्यूटर / आईटी इंजीनियरिंग) के 03 पद, डिप्लोमा (मैकेनिकल) के लिए 35 पद, डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के लिए 15 पद और डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन / कंप्यूटर / आईटी इंजीनियरिंग) के लिए 10 पद हैं।

शैक्षिक योग्यता: B.E (मैकेनिकल) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल / ऑटोमोबाइल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आदि में चार साल की डिग्री एवं अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। B.E (इलेक्ट्रिकल) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग आदि से चार साल की डिग्री होनी चाहिए। वहीं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे।

आवेदन प्रक्रिया: इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी, 2021 है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 9000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा वहीं डिप्लोमा होल्डर को 8000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।

