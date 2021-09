Indian Coast Guard Admit Card 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

Indian Coast Guard Admit Card 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा।

Indian Coast Guard Admit Card 2021: इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) और यांत्रिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, अब वह आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in के माध्यम से Indian Coast Guard Navik, Yantrik Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

यांत्रिक और नाविक पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा नोटिफिकेशन में दिए गए दस्तावेजों को भी ले जाना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र चेक कर सकते हैं।

How to download Indian Coast Guard Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘News / Announcement ‘ के सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘Exam Date and name of Exam City for ICG 01/2022 is available in your login. (Click Here)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब आप Indian Coast Guard Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 350 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, नाविक (जनरल ड्यूटी) के 260 पद, नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के 50 पद, यांत्रिक (मैकेनिकल) के 20 पद, यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) के 13 पद और यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 7 पद शामिल हैं। नाविक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 21700 रुपए और यांत्रिक पद के लिए 29200 रुपए महीने का मूल वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

