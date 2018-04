इंडियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती, यूं करें आवेदन

Indian Bank SO Recruitment 2018: बैंक में नौकरी करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए इंडियन बैंक सुनहरा अवसर लाया है।

Indian Bank SO Recruitment 2018: बैंक में नौकरी करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए इंडियन बैंक सुनहरा अवसर लाया है। इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती करने जा रहा है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के स्केल I, II, III, IV और V के पदों पर भर्तियां बैंक के विभिन्न विभागों के लिए होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2018 है। कुल 145 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल 2018 से कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जिन पदों/विभागों में भर्ती होनी है वे इस प्रकार हैं: सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रणाली सुरक्षा कक्ष, ट्रेजरी, रिस्क मैनेजमेंट, सुरक्षा, क्रेडिट, योजना और विकास और परिसर और खर्च। चलिए जानते हैं आवेदन करने के लिए आपके पास किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का B.E/B.Tech या MBA, CA या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य योग्यताओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप इंडियन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा भी निर्धारित है। स्केल I ऑफिसर्स के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल, स्केल II ऑफिसर्स के लिए 23 से 35 साल, स्केल III ऑफिसर्स के लिए 25 से 38 साल, स्केल IV ऑफिसर्स के लिए 27 से 40 साल औरस्केल V ऑफिसर्स के लिए 30 से 45 साल निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए SC/ST/PWD उम्मीदवारों को 100 रुपये और अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों 600 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भर सकते हैं। पदों परउम्मीदवारों की नियुक्ति प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

ऐसे करें आवेदन- विजिट करें वेबसाइट https://www.indianbank.in/ पर। अब कैरियर्स सेक्शन में जाएं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आपको “RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS IN RISK MANAGEMENT, INFORMATION TECHNOLOGY, STATISTICIAN, TREASURY, CREDIT, ARCHITECT, CIVIL, ELECTRICAL AND SECURITY SPECIALISATIONS” के लिए एप्लिकेशन लिंक दिखेगा। उस एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। वहीं विस्तृत अधिसूचना भी आप वेबसाइट https://www.indianbank.in/ पर देख सकते हैं।

