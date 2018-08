यहां है बैंक PO बनने का सुनहरा मौका! जानिए डिटेल्स और करें आवेदन

Indian Bank ने Probationary Officer (PO) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक में नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं इन नियुक्तियों के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है और 20 से 30 साल की उम्र के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। Indian Bank PO पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://www.indianbank.in/career.php पर विजिट करना होगा। होम पेज पर उपलब्ध ‘DETAILED ADVERTISMENT FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS THROUGH ON BOARDING’ लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश पढ़ें और फिर आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। आवेदन करने के लिए आपको एप्लिकेशन फीस भी जमा करानी होगी। सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और SC/ST/ दिव्यांग उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। आवेदन शुल्क उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंत में भरना होगा। Indian Bank PO पदों पर उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा की चुनौती पास करनी होगी।

शेड्यूल- आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रीलिमिनरी परीक्षा 6 अक्टूबर 2018 को कराई जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 24 सितंबर 2018 के बाद जारी किए जाएंगे। प्रीलिम्स के नतीजे 17 अक्टूबर 2018 को जारी होंगे। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में देंगे। मेन परीक्षा 4 नवंबर 2018 को होगी जिसके लिए एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर 2018 को जारी किए जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App