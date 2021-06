भारतीय सेना ने 191 शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष, महिला और रक्षा कर्मियों की विधवाओं से आवेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट – joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिया गया है। योग्य उम्मीदवार 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से पुरुष के 175 पद, महिला के 14 पद और विधवा के 2 पद पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 20 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। जबकि, विधवा उम्मीदवार की आयु 35 साल तक होनी चाहिए।

जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग डिग्री पूरी कर ली है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, वह इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। इजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर उम्मीदवारों को 1 अक्टूबर 2021 तक सभी सेमेस्टर/सालों की मार्कशीट के साथ डिग्री पास करने का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा ऑफीसर्स ट्रेंनिंग एकेडमी, चेन्नई में ट्रेनिंग शुरू होने के 12 हफ्ते पहले इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा।

इस पद पर वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कि – (i) भारत के नागरिक, (ii) नेपाल के नागरिक, (iii) भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजा़निया, जा़म्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आए हों। बशर्ते कि कैटेगरी (ii) और (iii) से संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा ‘सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जारी किया गया हो। हालांकि, नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए ‘सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी’ की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

How to apply for Indian Army SSC Officer 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं और ‘ऑफिसर एंट्री अप्लाई/लॉगिन’ पर क्लिक करें। इसके बाद ‘रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें।

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन के बाद ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करें। आपके सामने ‘ऑफिसर्स सेलेक्शन-‘ एलिजिबिलिटी’ का एक पेज खुल जाएगा।

स्टेप 3: फिर आवेदन खोलने के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स के सामने दिखाए गए ‘अप्लाई’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: निर्देशों को ध्यान से पढ़े और फिर आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: जानकारी भरने के बाद उसे फिर से चेक करें और सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 6: अब आप अपना आवेदन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।