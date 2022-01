India Post Result 2021: भारतीय डाक ने जारी किया ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

GDS Recruitment, India Post GDS Job, India Post New Notification, India Post Result 2021: इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा।

India Post Result 2021: भारतीय डाक ने बिहार और महाराष्ट्र सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, Bihar GDS Recruitment 2021 के लिए 1927 उम्मीदवारों को और Maharashtra GDS Recruitment 2021 के लिए 2423 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download India Post Maharashtra and Bihar GDS Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट appost.in/gdsonline पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Results Released’ के नीचे ‘Maharashta (2428)’ या ‘Bihar (1940)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार इस पीडीएफ में माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, पटना और पटना साहिब सहित अन्य पाई जिलों में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के कुल 1940 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र सर्कल में रिक्त पदों की संख्या 2428 है। भारतीय डाक भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।