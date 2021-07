India Post Recruitment 2021: इंडिया पोस्ट पूरे देश में अलग अलग सर्कल में नौकरी निकालता रहता है। अब इंडिया पोस्ट ने पंजाब सर्कल के लिए नौकरी निकाली हैं। इंडिया पोस्ट ने पंजाब पोस्टल सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ कैडर में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 18 अगस्त 2021 ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 57 पदों पर भर्ती की जाएगी। पात्रता, अनुभव, चयन मानदंड और अन्य डिटेल्स की पूरी जानकारी यहां दी गई है।

इस भर्ती प्रक्रिया से डाक असिस्टेंट के 45 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 9 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के 03 पद भरे जाने हैं। पढ़ाई की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / बोर्ड आदि से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी जरूर दिखाना होगा।

वहीं मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास या समकक्ष होना चाहिए। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

How to Apply for India Post Recruitment 2021

उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन सहायक निदेशक डाक सेवा (भर्ती), कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पंजाब सर्कल, सेक्टर -17, संदेश भवन, चंडीगढ़ – 160017 के पते पर 18 अगस्त 2021 तक केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं।