India Post Recruitment 2021: डाक विभाग में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए नौकरी निकली हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2021 में बिहार सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार आवेदन नहीं किया था वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से 1940 ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की भर्ती होनी है। इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट की ऑफिशयल वेबसाइट appost.in पर जारी सूचना के अनुसार अब उम्मीदवार 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का दसवीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिहार पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो कि 26 मई 2021 तक चली थी। हालांकि, विभाग ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।

बिहार सर्कल में ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) और डाक सेवक सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 1940 जीडीएस रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीदवारों गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी (अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया गया) में पासिंग मार्क्स के साथ कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा की पढ़ाई की होनी चाहिए।

How to Apply for India Post GDS Recruitment 2021

इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के होमपेज पर ‘स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन’ सेक्शन के माध्यम से खुद को रजिस्टर्ड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान ‘चरण 2 शुल्क भुगतान’ सेक्शन के माध्यम से करें।

फिर ‘तीसरे चरण ऑनलाइन अप्लाई करें’ सेक्शन के माध्यम से आवेदन करें।

फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।