Income Tax Recruitment 2022: आयकर विभाग ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इस भर्ती से संबंधित आवश्यक जानकारी यहां दी जा रही है।

Income Tax Recruitment 2022: भारतीय आयकर विभाग ने टैक्स इंस्पेक्ट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 18 अप्रैल 2022 से पहले तक रजिस्टर्ड डाक के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि आयकर विभाग ने कुल 24 रिक्त पदों पर भर्तियों के आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई हैं।

Income Tax Recruitment 2022: रिक्त पदों की संख्या

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर – 1 पद

टैक्स असिस्टेंट – 5 पद

मल्टी-टास्किंग स्टाफ – 18 पद

Income Tax Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। वहीं मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होना अनिवार्य हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो। अधिक खेल योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

Income Tax Recruitment 2022: यह होनी चाहिए अभ्यर्थी की उम्र

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के आयु की गणना 18 अप्रैल 2022 से की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है।

Income Tax Recruitment 2022: चयन प्रक्रिया

आवेदकों का चयन उनके योग्यता और ग्राउंट टेस्ट के जरिए किया जाएगा।

Income Tax Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Recruitment Notices सेक्शन पर क्लिक करें।

3.अब Recruitment of Meritorious Sportspersons to the posts of Income Tax Inspector, Tax Assistant & Multi-Tasking Staff against the vacancies for the R.Ys. 2019, 2020 and 2021 के लिंक पर क्लिक करें।

4.नोटिफिकेशन के साथ आवेदन फॉर्म दिया गया है, उसे डाउनलोड करें।

5.विज्ञापन में बताए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक के जरिए आवेदन पत्र भेजें।