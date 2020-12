IDBI SO Recruitment 2020-21: अप्लाई करने के लिए IDBI बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाएं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

IDBI Bank Specialist officers (SO) Recruitment 2020-21: सरकार द्वारा संचालित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India, IDBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 तक या उससे पहले तक किए जा सकते हैं। यहां स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर कुल 134 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, शैक्षणिक योग्यता और खाली पदों की पूरी डिटेल।

दरअसल, IDBI बैंक ने कुल 134 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया है, जिसमें से 62 रिक्तियां प्रबंधक (ग्रेड बी), 52 एजीएम (ग्रेड सी), 11 डीजीएम (ग्रेड डी) के लिए और 9 सहायक प्रबंधक (ग्रेड ए) के पद शामिल हैं। उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

How to Apply IDBI Specialist Cadre Officers FY Recruitment 2020-21

चरण 1: IDBI बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Careers’ सेक्शन पर जाएं और फिर ‘Current Openings’ पर क्लिक करें।

चरण 3: अब ‘Recruitment of Specialist Cadre Officers FY 2020-21’ के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

चरण 4: फिर निर्देशों के सेट का पालन करके पद के लिए आवेदन करें।

चरण 5: पर्सनल डिटेल्स भरें, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

चरण 7: एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट कॉपी अपने पास रखें।

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी नौकरी, ये हैं चयन प्रक्रिया: ग्रेड ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के लिए पात्रता मानदंड, उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता / अनुभव, आदि के आधार पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग शामिल होगी। केवल ऐसे उम्मीदवारों को ग्रुप डिस्कशन (GD) और / या पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए बुलाया जाएगा। चयन पर्सनल इंटरव्यू में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। पर्सनल इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा। पीआई के लिए न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 50 और एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 45 होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सभी घोषणाओं और विवरणों के लिए आईडीबीआई की वेबसाइट देखें। किसी भी संशोधन / गैर-सूचीबद्ध को केवल बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर ही होस्ट किया जाएगा।

पद के हिसाब से जानिए क्या चाहिए शैक्षणिक योग्यता:

डीजीएम (ग्रेड डी): उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए।

एजीएम (ग्रेड सी): उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमसीए में स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर (पीजी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या स्नातक में स्नातकोत्तर (B.E./B.Tech) होना चाहिए।

प्रबंधक (ग्रेड बी): उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमसीए में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या स्नातक में B.E./B.Tech के साथ स्नातक होना चाहिए।

सहायक प्रबंधक (एएम) (ग्रेड ए): उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। फ्राड जोखिम प्रबंधन (FRM) या साइबर अपराध से संबंधित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

