IDBI बैंक में बम्पर वैकेंसी, एक्जिक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू

IDBI बैंक ने बड़े पैमाने पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्तियां 760 एक्जिक्यूटिव पदों पर होनी हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2018 है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इन भर्तियों के बारे में। चयनित उम्मीदवारों का प्रतिमाह पे-स्केल 17000 रुपये होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 60 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। SC/ST/PWD उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 55 फीसदी रखी गई है। आवेदक का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है। साथ ही आवेदन करने के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। सिर्फ 20 से 25 साल की उम्र के व्यक्ति ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकतम आयु सीमा से SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष और PWD उम्मीदवारों को 10 वर्ष की रियायत मिलेगी।

भर्तियां देशभर में स्थित IDBI बैंक की विभिन्न शाखाओं में होगी। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 700 रुपये की एप्लिकेशन फीस जमा करानी होगी। वहीं SC/ST उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस 150 रुपये होगी। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन IDBI की वेबसाइट www.idbi.com पर कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 06.02.2018 से शुरू हो चुकी है और 28.02.2018 तक यह जारी रहेगी। वहीं प्री-एग्जाम 16.04.2018 से 21.04.2018 के बीच होंगे और फाइनल ऑनलाइन टेस्ट 28.04.2018 को होगा।

ऐसे करें आवेदन

-IDBI की वेबसाइट www.idbi.com पर जाएं

-अब कैरियर सेक्शन में जाएं

-करेंट ओपनिंग्ज में ‘Online application for the post of Executive‘ लिंक पर क्लिक करें

-अब आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें

