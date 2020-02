IDBI Bank Admit Card 2020: स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

IDBI Bank Admit Card 2020: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (Industrial Development Bank of India, IDBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती परीक्षा 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विज्ञापन संख्या 03 / 2019-20, आईडीबीआई एसओ 2020 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। IDBI SO पर्सनल इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2020 के लिए डाउनलोडिंग लिंक 18 फरवरी 2020 तक सक्रिय हो जाएगा। आईबीआई एसओ पदों पर कुल 61 रिक्तियां हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 28 सीट, ओबीसी की 15, ईड्ब्यूएस की 05, एससी की 09 और एसटी की 04 सीटें शामिल हैं।

जानिए कैसे डाउनलोड करें आईडीबीआई बैंक एसओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड

चरण 1: उम्मीदवारों को IDBI Bank की आधिकारिक वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ पर जाना होगा।

चरण 2: होमपेज पर दिख रहे ‘IDBI SO Personal Interview Call Letter 2020’ पर क्लिक करना होगा।

चरण 3: उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या, पासवर्ड / डॉब, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

चरण 4: IDBI SO पर्सनल इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2020 को स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 5: उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए आईडीबीआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें।

उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर साक्षात्कार अनुसूची की जांच कर सकते हैं। साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी ले जाना आवश्यक है। बता दें कि उम्मीदवारों का चयन दिए गए विवरणों के अनुसार शुरूआती स्क्रीनिंग के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद ग्रुप डिस्‍कशन (जीडी) और / या पर्सनल इंटरव्‍यू (पीआई) किया जाएगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। पीआई के लिए आवंटित अंक 100 हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50 और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक हासिल करने होंगे।

