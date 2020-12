IBPS SO Prelims 2020 Admit Card: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने IBPS SO Prelims 2020 Admit Card जारी कर दिये हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने IBPS Specialist Officer या SO Exam 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से प्री एग्जाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में कोरोना वायरस के चलते किन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और रिपोर्टिंग टाइम संबंधी जानकारी मिलेगी। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी।

IBPS SO Prelims 2020 Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें IBPS SO Prelims 2020 Admit Card link पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने नया पेज खुल जाएगा। उम्मीदवार मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि जानकारी को दर्ज कर लॉगिन करें।

स्टेप 4: उम्मीदवार की स्क्रीन पर अब उनका एडमिट कार्ड होगा। उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर एक प्रिंट आउट ले लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। एग्जाम हॉल में उम्मीदवारों को अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर देना होता है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड 9 दिसबंर, 2020 से 26 दिसंबर, 2020 तक डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर समेत कई पदों को भरा जाना है। इन पदों पर आवेदन 2 नवंबर, 2020 से 23 नवंबर, 2020 तक किए गए थे।

