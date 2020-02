IBPS SO Mains Score Card 2020: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

IBPS SO Mains Score Card 2020: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection, IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (specialist officer, SO) की मेन्स भर्ती परीक्षा 2020 के परिणाम जारी करने के बाद बुधवार (12 फरवरी 2020) को मार्क्स (Scores) भी जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार मेन्स भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in या https://ibpsonline.ibps.in/ पर विजिट कर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के स्कोर 2020 को 29 फरवरी तक देखा जा सकता है। जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं में क्वॉलिफाई हुए हैं, उन्हें अब इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। मेरिट लिस्ट प्री और मेन्स में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा स्कोर 2020 की ऐसे चेक करें

चरण 1: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर ‘Specialist Officers main examination scores 2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: आपको एक नए लॉग-इन पेज पर निर्देशित किया जाएगा।

चरण 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।

चरण 5: लॉग-इन और अपने आईबीपीएस विशेषज्ञ अधिकारी मुख्य परीक्षा स्कोर 2020 को स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 6: स्कोर कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा, इसे डाउनलोड करने के बाद एक प्रिंट-आउट लेकर अपने पास रख लें।

बता दें कि, आईबीपीएस एसओ पदों की प्रिलिमनरी भर्ती परीक्षा 28-29 दिसंबर 2019 को और मेन्स एग्जाम 25 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। मेन्स एग्जाम के रिजल्ट 05 फरवरी 2020 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों में 1163 विशेषज्ञ अधिकारियों (specialist officer, SO) की भर्ती की जाएगी, जिसमें आईटी ऑफिसर (स्केल I), कृषि क्षेत्र अधिकारी (स्केल I), राजभाषा अधिकारी (स्केल I), लॉ ऑफिसर (स्केल I), एचआर/ पर्सनल ऑफिसर (स्केल I) और मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल I) के पद शामिल हैं।

