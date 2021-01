IBPS SO Mains Admit Card 2020-21: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पद के लिए ऑनलाइन मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार, जिन्होंने आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, वे मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आईबीपीएस मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS SO Mains Admit Card 2020: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट – ibps.in पर जाएं

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘Click here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP SPL -X’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां मांगी गई जानकारी को दर्ज करें

स्टेप 4: मांगी गई जानकारी को दर्ज करने के बाद ‘लॉगइन; बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5: IBPS SO Mains Call Letter को डाउनलोड करें।

फरवरी 2021 में IBPS SO Mains Result घोषित किया जा सकता है। मेन एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

IBPS ने विभिन्न विषयों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया था, जिनमें आई.टी. अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी (AFO), राजभाषा अधिकारी, विधि अधिकारी, मानव संसाधन / कार्मिक अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर सहित कई पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 645 पदों को केनरा बैंक, इंडियन बैंक बैंक, सेंट्रल बैंक भारत, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आदि विभिन्न बैंको में चयन किया जाएगा।

