IBPS RRB PO Scorecard 2021: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल (IBPS) ने CRP-RRBS-X-Officers Scale I के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रिलिमनरी परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RRB PO Preliminary Exam के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं।

बता दें कि IBPS RRB PO Prelims Exam 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इस प्रिलिमनरी परीक्षा का रिजल्ट 24 अगस्त को जारी किया गया था और अब इस परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी किया गया है। यह परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए IBPS RRB PO Mains Exam 25 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से प्रिलिमनरी परीक्षा का स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

How to check IBPS RRB PO Scorecard 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to view your scorecard for Online Preliminary Examination for CRP-RRBs-X-Officers Scale I’‌ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्मतिथि भरें।

स्टेप 5: इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आपकी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

आरआरबी पीओ प्रिलिमनरी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। इसके बाद मेन्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद फाइनल सेलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं उनकी नियुक्ति रीजनल रूरल बैंक में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

