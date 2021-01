IBPS RRB PO Mains Admit Card 2020-21: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक्स (RRB) ने CRP RRB 1X के तहत ग्रुप A – ऑफिसर स्केल 1 (PO) 1 के पद के लिए 30 जनवरी 2021 को निर्धारित मेन्स एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने IBPS RRB PO Prelims Exam में सफलता प्राप्त की है, वे RRB PO Mains Admit Card को आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट – ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

IBOS RRB PO Mains Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए लिंक ‘Click here to download Your Online Main Exam Call letter for CRP-RRB-IX-Officer Scale I’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

स्टेप 4: IBPS RRB PO Mains Admit Card 2021 को डाउनलोड करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट आउट ले लें।

जो उम्मीदवार मेन एग्जम में सफल होंगे उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले ऑनलाइन मेन एग्जाम के प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार जो प्रत्येक राज्य में घोषित रिक्तियों के तीन गुना से अधिक नहीं हैं, को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ऑनलाइन मेन एग्जाम में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

