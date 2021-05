IBPS RRB PO Clerk Result 2021: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) ने सीआरपी आरआरबी – IX के तहत ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) और ऑफिसर स्केल I (PO) के पद के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट (रिजर्व सूची) अपलोड किया है। उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी प्रोविजनल अलॉटमेंट परिणाम और आईबीपीएस पीओ प्रोविजनल एलॉटमेंट परिणाम IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक 20 जून 2021 तक उपलब्ध है।

IBPS RRB Provisional Allotment (रिजर्व सूची) देखने के लिए उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण जैसे कि पंजीकरण संख्या या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके लिंअपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

IBPS RRB Provisional Allotment Result 2021: उम्मीदवार ऐसे देखें आपना रिजल्ट

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जाएं

स्टेप 2: बेवसाइट पर दिए गए लिंक “Click Here to View Your Result for CRP RRB–IX Office Assistant (Provisional Allotment – Reserve List) OR Click Here to View Your Result for CRP RRB–IX–Officer Scale-I (Provisional Allotment – Reserve List) पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवारों के पास IBPS RRB Office Assistant Provisional Allotment Reserve List 2021 होगी । उम्मीदवार इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आईबीपीएस ने 8424 रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें से 4624 कार्यालय सहायक के पद के लिए हैं और 3800 रिक्तियां आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2020 (सीआरपी-VIII) के तहत अधिकारी स्केल 1 पदों के लिए हैं।