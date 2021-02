IBPS RRB Interview Call Letter 2021: जारी हुआ आईबीपीएस ऑफिसर स्केल-1 इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

IBPS CRP RRB IX Officer Scale-1 Recruitment Interview Call Letter 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) ने IBPS RRB PO Mains स्कोर कार्ड और साक्षात्कार में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद, इंटरव्यू कॉल लेटर भी अपलोड कर दिया है। जो उम्मीदवार, CRP RRB IX के तहत ऑफिसर स्केल-1 असिस्टेंट मैनेजर (PO) के पद के लिए ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in या ibpsonline.ibps.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड 20 फरवरी 2021 और इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 01 मार्च 2021 तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

IBPS RRB PO साक्षात्कार 2021: ऑनलाइन मैन्स परीक्षा में सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित होंगे। आईबीपीएस आरआरबी साक्षात्कार फरवरी 2021 में नोडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks) द्वारा नाबार्ड और आईबीपीएस की सहायता से उचित प्राधिकारी के परामर्श से अस्थायी रूप से आयोजित किया जाएगा।

CRP RRB IX Officer Scale-1 Interview call Letter 2021: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1: इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए संगठन की वेबसाइट के लिंक पर विजिट करें।

चरण 2: होम पेज पर, ‘ Click here to Download Interview call Letter for CRP RRB IX Officer Scale I’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: नया पेज खुलेगा, यहां पंजीकरण संख्या / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि और कैप्च्य कोड दर्ज करके लॉग-इन करें।

चरण 4: IBPS RRB PO साक्षात्कार कॉल लेटर 2020-21 को स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 5: IBPS RRB साक्षात्कार एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें।

चरण 6: या इस https://ibpsonline.ibps.in/rrb9as1jun20/clinta_feb20/login.php?appid=3199f625467d71c4b1bb38141e868007 डायरेक्ट लिंक पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS RRB PO साक्षात्कार एडमिट कार्ड पर जरूर चेक करें ये डिटेल्स: रोल नंबर, उम्मीदवार का ना, आईबीपीएस आरआरबी पीओ साक्षात्कार का दिन और तारीख, साक्षात्कार स्थल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

बता दें कि, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सत्यापन प्रक्रिया (verification process) के लिए सभी संबंधित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है। सत्यापन के बाद, उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन किए गए राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलॉट किया जाएगा।